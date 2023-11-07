中國大陸今年初起鬆綁出境旅遊，泰國也於9月開放中國暫時免簽，不過至今陸客並未大規模回流，今年以來的陸客入境人數也未達一半目標。外媒分析，8月描繪跨國犯罪組織的電影「孤注一擲」上映後讓許多人「嚇壞了」，10月曼谷商場又發生槍擊，讓許多大陸民眾認為泰國並不安全，甚至有人擔心被「摘腎」。

泰國9月宣布中國遊客免簽，希望吸引陸客回流。

英國廣播公司（BBC）報導，年初大陸鬆綁出境遊後，泰國寄予厚望，預期會有大批陸客回流，幫助受疫情衝擊的觀光業恢復榮景，9月泰國也宣布開放中國遊客暫時免簽，預期今年會有500萬陸客入境，不過截至9月，入境陸客人數還不到250萬人，泰國政府似乎太樂觀。

在曼谷皇宮玉佛寺擔任中文解說員的梁魯安格吉特（Anucha Liangruangreongkit）說：「我們的觀光局說，疫情後旅客人數會很快恢復，但他們在作夢，我是導遊，我知道，如果正常、像過去那樣，這裡都是人，但看一下，這裡有很多人嗎？沒有。」

BBC指出，一部分因素在於疫情後廉航班次短缺，以及中國經濟放緩。

此外，10月曼谷知名商場爆發槍擊，導致中國遊客傷亡，再加上8月描繪跨國詐騙集團犯案情節的大陸電影「孤注一擲」創佳績，柬埔寨、泰國等三不管地帶詐騙事件頻傳，讓許多大陸旅客認為泰國不再安全。

#FPVideo: #Thailand tourism industry is struggling after being hit by #kidnapping fears among Chinese tourists, stoked by film "No More Bets" based on kidnap victims running scams in southeast Asia. pic.twitter.com/20k07bW933 — Firstpost (@firstpost) September 23, 2023

事實上9月外媒就分析，賣座大片「孤注一擲」描繪被綁受害者在某東南亞國家進行網路詐騙的故事後，中國旅客就被「嚇壞了」，許多大陸民眾對前往泰國旅遊感到擔憂，甚至擔心落地後被送到別的地方去。

Blockbuster movie scares Chinese tourists away from Thailand https://t.co/liWvkRUuiL pic.twitter.com/kyD2rKVgwB — CNA (@ChannelNewsAsia) September 22, 2023

留學泰國的陸生Abby經常拍TikTok短片分享泰國景點，她說過去網友留言都非常正向，看完影片後多表示想去泰國，但如今網友反而擔心知名餐廳的猛男服務生可能是陷阱，以誘騙遊客摘腎，「人們會問我：你在做摘腎詐騙嗎？你會把人送到泰國或緬甸嗎？」