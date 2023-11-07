以色列駐台辦事處7日舉辦「愛與關懷-把他們帶回來」活動(以色列駐台辦事處提供)

以色列駐台辦事處7日舉辦「愛與關懷-把他們帶回來」活動(以色列駐台辦事處提供)

哈瑪斯恐怖組織突襲以色列屆滿一個月，被哈瑪斯綁架的240多人多數仍生死未卜。以色列駐台辦事處今天舉辦「愛與關懷-把他們帶回來」活動，駐台代表游瑪雅感謝台灣人送來的關懷，也邀請更多人站出來呼籲哈瑪斯釋放無辜的人民。

今年10月7日，哈瑪斯恐怖分子進入以色列，發動前所未有的恐怖攻擊，不僅襲擊南部村莊城鎮和音樂節的群眾，殘暴殺害1400多人，包括嬰兒、兒童、婦女和老人在內，還有超過4300人受傷，240多人遭綁架。

游瑪雅今天在以色列駐台辦事處舉辦的「愛與關懷-把他們帶回來」的活動中表示，這些人質被哈瑪斯恐怖組織綁架一個月了，至今生死未卜。國際法中像是《武裝衝突法》等，雖然可以允許殺士兵、綁架士兵作為戰俘，但是不能綁架平民。

她指控哈瑪斯恐怖組織故意綁架兒童、婦女和老人，在這240多名人質中，多數是無辜平民，最小的是一名9個月大的嬰兒，現在他已經10個月大，因為被綁架了一個月，其次是學走路的幼兒，最大的則是一名85歲的納粹大屠殺的倖存者。

從10月7日發生屠殺事件後，陸續有許多台灣民眾送來慰問的卡片和鮮花至以色列駐台辦，還有些是別具意義的手作品，像是241個毛巾小熊，象徵台灣人對人質及其家屬的關懷。

由於哈瑪斯突襲當天是「安息日」，也是家庭團聚的時間，今天的展場重現其中被綁架的一個家庭，裡面擺放他們家庭照和安息日的餐桌，卻只有空椅子和空碗盤，等待女主人和兩個小女兒們能夠平安回家團聚。

台灣以色列前瞻治理研究發展促進會和來自各地的教會，特別送來141顆蘋果和石榴，蘋果象徵「平安」，石榴則象徵「生命豐盛的永續」，期盼被綁架的人民可以平安歸來再次享受生命。包含美國、英國、法國、德國等有超過15個外國使館也前來表達慰問。

對於台灣人的關懷，游瑪雅表示感激，她說，我們以色列人在10月7日那天失去對人性的信心，因為遇到這麼慘忍的攻擊、看到很多人被恐怖份子虐殺，我們失去希望。但是台灣人的關懷，幫我們帶回一點對人性的信心「這很重要。」