中台灣唯一三鐵共構「台鐵新烏日站」每日旅運量近萬人次，然而站前高鐵東一路卻沒有行人穿越道及號誌燈，民眾往來兩邊往往要冒險穿越馬路。經台中市議員吳瓊華及前立委顏寬恒爭取，7日獲交通局等單位同意畫設斑馬紋行穿線並增設閃光號誌，除去「行人地獄」汙名。

台鐵新烏日車站為台鐵、高鐵、捷運共構車站，是中台灣唯一三鐵共構，每天旅運量近萬人次，但有民眾發現，站前高鐵東一路竟未設置人行天橋或行人穿越道等相關設施銜接馬路對面的停車場，幾乎每位民眾往來都要冒險穿越馬路，令民眾大嘆「行人地獄其實是政府自己造成。」

吳瓊華及顏寬恒團隊邀集交通局等相關單位兩度前往會勘，爭取增設行人交通設施，經交通局等單位評估，同意畫設斑馬紋行穿線並增設閃光號誌。吳瓊華說，台鐵新烏日站前是高鐵東一路，旅客出站需步行約100公尺至高鐵東路或高鐵東二路口才有行人穿越道。許多民眾為前往對面停車場取車，冒險橫越高鐵東一路，平時車流雖不大，但上、下班通勤時段車流壅塞，行人穿越車陣，相當危險。

顏寬恒表示，服務團隊之前兩度辦理會勘，建議市府及相關單位評估畫設斑馬紋行穿線，並增設閃光號誌等交通設施可行性，以便利行人穿越高鐵東一路。由於增設路面設施，事涉高鐵人孔、高壓電纜線、路燈、電信等管線設備，相關單位將進一步協調行人交通設施位置，11月底完成施設，以維護行人穿越道路安全。