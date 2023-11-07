學校導護志工是維持學生上下課安全的重要角色，新北市民進黨議員張維倩指出，經統計新北69個學校內，仍有19所學校讓學生擔任交通導護，顯示人力嚴重缺口。新北市教育局長張明文表示，目前交通導護人力來源，大部分為導護志工居多，隨著導護志工年齡上升，招募上相對辛苦。

2021年有學校發生老師當導護期間遭汽車撞成重傷，張維倩表示，導護這份工作相對辛苦，選擇上多數人較無意願，建議教育局可針對導護志工給予獎勵，適時鼓勵導護志工，也要求學校應優先找接受過訓練的交通導護，讓同學上學更安全。

教育局回應，目前導護志工都有編列保險跟訓練費用，後續也會研議尋求資源幫忙，人力部分，會提醒國高中仍以校內為主，並協助輔導改善。張維倩呼籲若要請學生協助交通服務事項，應規畫較安全地點，且適時檢查地點的安全性及妥適性。

對於導護志工裝備部分，張維倩表示，接獲民眾反映導護雨衣用了十年都沒換。教育局表示，反光背心、指揮棒及雨衣等，都有編列預算及企業固定贊助，對於消耗品也會逐年汰換，關於導護福利，會再做後續的研擬及討論。