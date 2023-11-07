藍白整合至今未果，前副總統呂秀蓮今（7日）直播批評，在推動藍白的朋友，尤其藍白政黨主席及候選人請注意選罷法相關規定。聽說藍白這週一切都會「喬掉（喬好）」，若「圓仔湯搓了下去了，吞下這碗圓仔湯，就是搓下去了」，就是既遂犯，至少關3年。

呂秀蘭說，目前說好聽的是「藍白合」，但以政治術語來說就是「搓圓仔湯」，依照《總統副總統選舉罷免法》第84條規定，若對候選人或具候選人資格者，行使期約、交付賄賂、其他不正利益，而約其放棄競選或為特定競選活動，處3年以上10年以下有期徒刑，併科200萬元以上2000萬元以下罰金

呂秀蓮說，包括民進黨、國民黨、民眾黨總統參選人賴清德、侯友宜、柯文哲都已經具有候選人資格，依法要求對方退選換取未來政治安排，如「你這次不要選，我當選讓你做立法院長、行政院長，這當然就是利益」。

她說，因為閣揆是總統才有任命權，現在只是具有總統候選人資格，這個許諾就是不正利益，若許諾部長更不應該，因為當選後，行政院長要總統指派，組閣權是行政院的，候選人資格而已就在分封侯爵，當然也是不正利益，就是不當利益，

她說，她要善意提醒還在討論藍白合的朋友們，不管基於何種政治思考，不要忽略這一條法律規定。《選罷法》也規定，預備犯罪者處1年以下有期徒刑，若喬定了，也就是圓仔湯搓下去了，吞下這碗圓仔湯，就是既遂犯，但如果經過她的提醒，趕快阻止，或許就是預備犯，但即使是預備犯，依法也要處1年以下有期徒刑，「總比3年以上，而且最後還要落得當選無效要好多了！」

她說，民進黨賴清德至今沒宣布搭擋人選，但也沒聽說他要跟其他政黨政治搓圓仔湯，若有這樣情形，最近沸沸揚揚，也有反起反落的負面說法，歹戲拖棚，卻沒有人從法律面來提醒，還在討論藍白合的人，不管基於怎樣的政治思考，不要忽略這條法律規定，不只八十四條，是要處三年以上十年以下有期徒刑併科二百萬罰金，且一條文，因此被判定當選無效、白忙一場還要坐牢，連黨相關政黨要受罰。

她強調，參選後選人不要認為你哪裡不足，不要因為你是男性，就找一個女性來，你以為台灣女性選民那麼愚蠢嗎？女性參政要真平等，副總統不是花瓶，不具備治國能力，只為了選舉騙取女性選票，那就錯了，拜託你很負責任，可以互補你有餘的。

她說，現在候選人對憲法都很不熟悉，很多言論都抵制憲法規定，期待候選人不要再逃避真正責任。且「用國庫表達政見，不太可靠」，還有人拿出二十年以上，甚至百年大計，牢牢記住你任期四年，連任也只有八年，不要亂開支票。