即將在12/9衛武營國家藝術文化中心音樂廳開唱的「高雄客家音樂祭-麥客瘋」今天舉行記者會，一開始由客家後生-彤溫岑二重唱以活潑輕快的歌聲揭開序幕，立委許智傑清唱一小段客家歌，獲得滿堂喝采，市議員鍾易仲、林智鴻也親自到場致詞肯定，李雅靜、陳慧文、鄭安秝議員團隊也到場支持，多位客家同鄉會理事長也出席，顯示在地民意期待客家流行音樂在高雄發光。在眾來賓一起按下啟動儀式下，「高雄客家音樂祭-麥客瘋」開始起跑。

彤溫岑二重唱活潑輕快的歌聲展現了客家流行歌曲的風貌。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

高市府客委會主委楊瑞霞表示，高雄市一個多元文化的城市，各族群間的互動豐富了整個文化領域，「高雄客家音樂祭」將不同的文化元素巧妙的結合，演出的多樣性不僅豐富了音樂祭的內容，更形成一個文化交流平台，達到文化共榮的成效。這次特別邀請金曲歌王謝宇威擔任音樂總監，引出的卡司非常強大，由曾經擔任國慶典禮司儀客家妹陳明珠現場主持及引言，甫獲金曲獎最佳客語專輯獎的山狗大後生樂團、屢獲金曲獎肯定的生祥樂隊，金曲歌王羅文裕、彤溫岑二重唱、謝宇威樂團、獲得世界合唱大賽冠軍的妮布恩合唱團、高醫聲樂社、國際知名鋼琴演奏家陳瑞斌 Rueibin Chen 等熱情參與表演，歡迎大家一起來，隨著音符挑動身體節奏，瘋狂一夜，相信您會覺得值回票價。

楊瑞霞表示「高雄客家音樂祭」將不同的文化元素巧妙的結合，演出的多樣性不僅豐富了音樂祭的內容，更形成一個文化交流平台（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

立委許智傑上台致詞時說，本身雖然並非客家人，但有許多客家好朋友，也長期關心客家事務，為客家建設爭取許多經費，這些都是用行動表示支持客家事務。雖然不會說客家話，但會唱客家歌。隨即在台上唱了幾句客家歌曲，證明自己所言非假。

立委許智傑現場秀了一段客語歌曲。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

議員鍾易仲則表示，客家歌曲除了過去的山歌以外，還有流行音樂 ，對於現在客家新生代的流行音樂創作，我是非常有信心，所以推動客家音樂要變成推動客家流行音樂。

鍾易仲對客家新生代的流行音樂創作非常有信心。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

也是客家子弟的議員林智鴻談到高雄客家事務的推動，要靠中央地方的共同努力，他在外國也看到許多客家鄉親在各地方光發熱。今年世界客家博覽會在桃園舉行， 接下來我們要爭取客家博覽會在高雄舉行，我們要走出去，也要世界走進來。

林智鴻則努力爭取客家博覽會在高雄舉行，我們要走出去，也要世界走進來。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

臺灣客家族群自古以來在文化層面上一直扮演著重要的角色，近年來更是深度融入臺灣社會的各個層面，不僅僅是傳統文化的守護者，更是台灣多元文化的一部分。而音樂作為文化的一個重要元素，同時也發生了顯著的變化，客家音樂不再侷限於傳統山歌，跳脫小調曲風的框架，取而代之的是充滿自信的現代客家流行音樂，融合現代搖滾、嘻哈等多元創作風格，多樣並自由的創作和表演方式，吸引了年輕一代的參與，使客家文化以更豐富的面貌開展在各族群之間。