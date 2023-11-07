澳洲總理艾班尼斯今天下午在北京人民大會堂與中國國務院總理李強會晤，並確認兩國將重啓一年一度的澳中總理會晤。李強並稱艾班尼斯「來自澳大利亞的帥哥」。

艾班尼斯（Anthony Albanese）4日至7日訪問中國，昨天會晤中國國家主席習近平。這也是澳洲總理7年來再度訪中。

澳洲廣播公司（ABC）報導，艾班尼斯今天會晤李強，中方在北京人民大會堂舉行歡迎儀式，軍樂隊先後奏響了兩國國歌。隨後，兩人進行正式會晤，就貿易、人權、外交和地區安全等事項進行交流。

李強在會上引用中國諺語表示「一回生，二回熟，第三次見就是老朋友」，並確認兩國將重啟一年一度的澳中總理年度會晤。

在此之前，艾班尼斯5日在上海外灘散步，並與中國民眾互動的影片被放上網。李強也向艾班尼斯表示，他在中國社群媒體上看到這些影片，「大家都說有個來自澳大利亞的帥哥」，大家對雙邊關係的進一步改善都感到歡欣鼓舞。

艾班尼斯則在會晤中表示，澳中兩國的地緣距離、經濟互補與人與人之間的緊密聯繫，讓兩國「眼下以至未來都是重要的夥伴」。這也是為什麼全面恢復兩國之間自由不受阻礙的貿易如此重要。

艾班尼斯表示，盼與中國一起努力解決共同面臨的氣候和環境惡化、食品安全以及跨國犯罪等挑戰。

艾班尼斯並表示，我們應當討論建立區域平穩定繁榮的區域和全球秩序，尊重彼此國家主權、履行各自責任、遵循國際法律秩序。

澳洲與中國上一次舉行年度總理會晤為2019年11月，時任中國國務院總理李克強在泰國曼谷會晤當時的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。