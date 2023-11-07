主計總處今（7）日公布10月物價調查結果，由於颱風豪雨推升蔬果價格上漲，10月通膨率升至3.05％，為近九個月首度逾3％，創下近九個月最高，惟排除蔬果的核心物價則與上月相當，通膨壓力並未升高，估計11月會回降至3％以下。

綜合統計處專委曹志弘表示，接連颱風帶來豪雨，使得蔬、果價格分別較上年同月漲12.3％、14.5％，而推升10月通膨率（CPI年增率）至3.05％，這是今年2月以來首次破3％，惟如果蔬果價格持平，則本月通膨率為2.42％，與過去幾個月差不多。

曹志弘表示，今年以來影響國內物價的四項原因為蔬果、外食、房租及娛樂服務費，由於颱風的影響已過去，蔬菜價格已回跌，外食費的月漲幅連三個月收歛至0.15％的長期平均，加以娛樂服務費受去年基數較高影響，漲幅將逐月收歛，據此研判11月通膨率降至3％以下的機率很高，國內物價壓力不僅沒有升高，且已稍微減輕。