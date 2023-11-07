台電離岸風電一期，營運後故障率極高，今年只有6月是零故障。國民黨立委王鴻薇10月31日在立法院質詢經濟部長王美花，質疑21部風機有2部已經掛了3個月？王美花竟表示驚訝地回應，「這訊息我今天才知道，我回去了解！」國民黨前台北市議員羅智強今(7日)在臉書發文直批，王美花能力提升跟不上升官速度，陸對台貿易壁壘調查，進口奶油漲3成，都是看新聞才知道，重要的事一問三不知，老是狀況外堪稱混官典範。

「混官典範王美花，問她一問三不知！」羅智強表示，台電離岸風電一期營運後故障率極高，21部機組乎每個月都故障，甚至有3分之1的機組停擺，2部機組故障3個月還修不好。對於風電機組一年多來頻頻故障，王美花日前回應立委王鴻薇的質詢時竟說，「我今天才知道這個訊息，要回去了解」。離岸風電第一期耗資250億元，日商日立得標不到一年即宣布退出風機生產，讓台電花費鉅資購置的風機，一夕變成了「孤兒機」。

羅智強提到，王美花去年底出席離岸風電高峰會時，誇口台灣將完成200座風機建置，離岸風電爆發成長。台電離岸風電一期規劃每年發電超過3.6億度，但今年迄今只發了1.9億度，故障率高、發電量難達標，報喜不報憂的王美花，顯然又狀況外。

「王美花在扁政府及蔡政府時屢被拔擢三級跳，但能力提升卻與升官速度顯不相當，爭議不斷！」羅智強指出，大陸商務部日前宣布將對台採取貿易壁壘調查，王美花竟一問三不知，對此重大事件是「看新聞才知道」。前年民生物資大漲，進口奶油漲了3成，王美花也是看新聞才知道。

羅智強質疑，民進黨錯誤的能源政策導致台灣缺電，王美花喊出「不會缺電甚至要賭雞排」，結果不到2個月就發生303全台大停電，非核家園也確定跳票，王美花仍堅稱「跳電不是缺電」。經濟部去年、今年兩度調漲電價，為通貨膨脹雪上加霜，王美花說民生物價大漲與電價調漲沒有關係，但她掌管的經濟部，又提不出能有效穩定物價的措施。

他強調，出口連續衰退，今年首季經濟負成長，王美花竟推說，是受到大陸經濟復甦不理想的影響。「ECFA中斷勢必重創台灣經濟，王美花卻又說影響不大？」羅智強直批，老是狀況外的王美花，重要的事都不知道，「她的能力，民眾早知道！」