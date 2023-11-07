2023桃園花彩節11月11日登場，預估遊客眾多大溪警執行交管。(大溪區公所提供／呂筱蟬桃園傳真)

2023桃園花彩節11月11日登場，預估遊客眾多大溪警執行交管。(大溪區公所提供／呂筱蟬桃園傳真)

2023桃園花彩節以「花舞童話」為主題，11月11日至11月19日在大溪月眉休閒農業區盛大登場，除了花海與各種裝置藝術，還有夜間光雕花田及各式展演活動，大溪警分局預估活動期間將吸引大批遊客規畫交通疏導，屆時每日上午8點至晚間8點派遣警力疏導交通，也有相關交管措施，請用路人及遊客留意。

大溪區公所表示，今年的創意花田廣達8公頃歷屆最大，超過20款的主題圖騰也是歷屆最多，農民也在休耕的農田上，用繽紛的花朵繪出童話世界，加上花田中的夢幻打卡裝置藝術，必追的有5公尺高的神奇糖果屋、蝴蝶仙子，還有幻境3D彩繪牆，保證IG美照拍不完。

警方說，活動停車空間月眉第一停車場車位共計30位，第二停車場有300位，橋頭停車場有350位及七張福德宮旁空地可停放700位，停放月眉停車場車輛單向管制，由武嶺橋東端信義路經由月眉路進入，嚴禁遊覽車進入，如遇車位停滿，武嶺橋義交將管制禁止車輛入月眉地區，並設置告示牌引導車輛前往橋頭停車場及七張福德宮空地2處停車。

活動期間平、假日分別規畫月湖線及中庄線安排40人座巴士接駁遊客，另大溪假日由老街至月眉地區接駁車，則由月眉第一停車場接送旅客。平日開放汽機車可進入月湖路區域，假日僅開放當地住戶及持有通行證車輛進入。大溪警方呼籲，因月眉地區活動場域周邊停車位有限，請民眾多加利用大眾運輸前往，避免造成交通壅塞。