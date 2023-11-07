大葉種紅茶產製技術競賽及研習活動共35名學員報名，7日學員們頂著烈日採茶。（楊靜茹攝）

茶改場魚池分場分場長黃正宗表示，冬茶茶菁的含水量少、纖維量多，從茶菁可以判別茶湯好壞。（楊靜茹攝）

35名學員在日月潭茶改場頂著烈日採茶，為了避免重量不足遭降等，有人的茶菁重達2000公克。（楊靜茹攝）

南投縣日月潭紅茶遠近馳名，魚池鄉農會7日在茶業改良場魚池分場舉行大葉種紅茶產製技術競賽，讓報名學員從採茶開始親身實作，再依工序製作出具備品種特色香氣的紅茶。魚池鄉農會表示，此賽制考驗茶農對茶菁與製茶工序掌握度，有助於提升產製技巧。

魚池鄉農會舉行為期2天的大葉種紅茶產製技術競賽及研習活動，7日上午在茶改場魚池分場登場，35名學員頂著烈日，在指定茶區得採摘至少800公克茶菁製作紅茶，接續進行萎凋、揉捻，8日焙茶好紅茶後，評審再依紅茶茶條外觀，及茶湯的水色、香氣2、滋味等進行評比。

來自鹿谷鄉的女學員在茶園間穿梭採茶菁，她依據產製烏龍茶的經驗，主要採摘1芯3葉的嫩芽；另也有學員採摘1芯2葉。由於採摘的茶菁若不滿800公克將會被降等，因此學員們都卯足勁採摘，甚至有人的茶菁重近2000公克。

魚池鄉農會總幹事王威文、理事長劉啟行說，學員採茶後，茶菁要進行萎凋，通常需要16至22小時，所以這段時間安排了茶園有機友善環境管理、紅茶TAGs風味平台品等課程供學員研習，希望來自全縣八大茶區的茶農進行經驗交流，提升製茶技術。

茶改場魚池分場分場長黃正宗表示，大葉種紅茶產製技術競賽考驗學員的製茶經驗，時序邁入11月已經算冬茶，茶菁的含水量少、纖維量多，有些學員採摘的茶菁成熟度偏高，揉捻時較困難，而茶湯滋味恐怕也偏淡，透過競賽讓學員了解茶菁對茶湯品質的影響，還有製茶得根據季節、茶菁隨機應變，俗稱「看茶製茶」學問大，全年度若以同模式難以製出好茶。