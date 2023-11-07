公私立學校考取今年高普考人數排名(考選部提供)

今年度高普考已在9月放榜，考選部今天公布大學畢業生畢業3年內，報考今年高普考錄取人數最多的前十名學校統計，政治大學、成功大學、臺灣大學分列前三名，其中政大及成大連續3年都進入前三名；私立大學中，逢甲大學連續3年保持在前十大，東吳大學則是今年首度進榜。

112年公務人員高普考試，錄取人數最多前十名學校依序為：政治大學、成功大學、臺灣大學、中興大學、臺北大學、逢甲大學、高雄科技大學、中央大學、東吳大學、中正大學。

考選部指出，單就公立學校統計前十大，除了總排行入榜的8個學校外，尚有臺灣師範大學及彰化師範大學；私立學校前十大排名中，除了總排行入榜的2校外，依序還有輔仁大學、淡江大學、東海大學、高雄醫學大學、中原大學、銘傳大學、中國文化大學、朝陽科技大學等8校。

考選部除期盼大專院校共同培育優秀公務人才外，也表示，自113年起，高考三級84類科應試專業科目將減列為4科、13類科減列為5科，普考66類科也減列為3科，透過更聚焦於核心科目，讓青年學子減少應試準備上之負擔，強化選才之效能。也期待更多優秀青年世代踴躍投入公部門服務，一起為公共治理貢獻心力。