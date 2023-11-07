台東池上警一物「解鎖排檔」 民眾追問可賣嗎

台東縣警察局關山分局池上分駐所警員莊永長及陳信帆，昨日接獲民眾求助「汽車排檔桿無法入檔」，員警先以巡邏車鑰匙插入「檔位緊急釋放孔」，順利解鎖排檔，隨後再領著民眾至五金行購買「一字螺絲起子」應急，民眾又驚又喜，直問「這把鑰匙可以賣我們嗎？」。

來自北部的夫妻檔帶母親赴東部遊玩，昨日晚間欲發動車輛前往下一個行程時，無論如何施力，排檔桿始終卡在「P」檔，動彈不得，員警獲報前往現場查看，由於勤餘時常觀看汽車相關影片，遂以巡邏車鑰匙插入「檔位緊急釋放孔」，順利入檔。

民眾見狀驚喜萬分，連連感謝，並追問「這把鑰匙可以賣我們嗎」，員警笑著說「不行啦！這是巡邏車的鑰匙」。隨後領著車主到對面五金行購買一字螺絲起子，並親自教學如何自行排除故障的方法，另一再提醒車主，這只是應急的方式，為了行車安全，還是要找保養廠檢修，避免機件發生更大的故障，影響行車安全。

關山警察分局表示，當車輛發生卡P檔狀況時，請先試著確認是否踩住煞車無法排檔，經確認還是不行，請於排檔桿的附近，找尋「檔位緊急釋放」的按鈕，並確認駐車煞車是否為鎖上狀態後，踩住煞車並將此按鈕按下去，檔位應能順利從P檔排出，讓車輛順利行駛，但仍應儘速找尋保養廠維修，以確保行車安全。