生涯第6次參與「台灣大賽」，樂天桃猿38歲老將林智平坦言還是很緊張，G2在比賽後段上場代跑後在11局上獲得打擊機會，他只想為球隊做出貢獻，從味全龍王維中手中敲安，他也以38歲又277天打破陳金鋒保有的隊史總冠軍賽最年長敲安紀錄。

林智平今年例行賽多數時間都待在二軍，在球季尾聲升上一軍後表現亮眼，也讓他獲得被帶進季後挑戰賽及總冠軍賽機會，「雖然打過很多次，但還是會緊張，主要是今年在一軍機會比較少，還在找一軍張力去做調整。」

季後賽林智平目前都是被安排在後段待命，他在G2代跑後獲得打擊機會，也加入11局單局4分攻勢中，「站上打擊區很緊張，也有點陌生，想辦法讓自己靜下來，沒有想太多，只想在那個打席為球隊做出貢獻。」

林智平以38歲又277天之齡成為隊史最年長在總冠軍賽敲安打紀錄，超越陳金鋒在2015年10月25日當時37歲362天，能夠繼續站在台灣大賽賽場上，林智平也想要繼續用球棒證明，自己是還可以在這種張力下去表現的。