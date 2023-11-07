許多人在親人離世時，對於對方的一切都會感到相當不捨。一位遺體美容修復師分享，近日她處理到一位爸爸的個案，家屬因為宗教關係，沒辦法觸碰爸爸的遺體，沒想到女兒因此提議，希望趁她幫爸爸清洗遺體時抱著她，就像是自己親手幫爸爸洗澡一樣，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，她幫忙的個案相當特別，爸爸家屬因為宗教關係完全不能觸碰爸爸的遺體，此時爸爸女兒含淚詢問，「我可以抱著妳嗎？就像我在幫爸爸洗澡一樣」，最後女兒就這樣擁抱著原PO，在第一線參與清洗遺體。

對此，許多網友紛紛回應，「眼淚馬上衝出來」、「謝謝你們，因為有你們，讓所有的往生者離開的時候都漂漂亮亮的」、「怎麼有辦法短短幾行字，就能讓人想掉眼淚…」、「好奇，什麼宗教家屬不能碰家屬往生大體啊？」、「意思是要讓死者的家屬放下，不能碰觸到死者， 多碰死者放不下離開了！」。

另外也有不少人分享家人過世時的經驗，「我記得禮儀公司有讓我們牽手，還有摸爸爸的額頭，到現在都還感覺得到當時爸爸的溫度」、「佛教說，人死後8小時內，靈魂脫離肉體是一個很痛的過程，風吹碰觸都會帶來極大的痛覺，因為我爸上上個月走，家裡有佛教狂熱份子在，他們說的」、「我記得我阿嬤入殮時，我們要撿守尾錢時也被告知不要碰到阿嬤衣服以外的部位，說是如果碰到阿嬤會捨不得走」。