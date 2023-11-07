韓國經紀公司SM娛樂被稱為「造星夢工場」，培養出許多亮眼偶像。南韓女團「少女時代」隊長出身的太妍，昨（6日）透過經紀公司SM娛樂宣布，將在本月27日回歸，曝光最新迷你專輯概念照，令粉絲非常期待。

太妍擁有精靈系美貌，2015年以SOLO歌手身分出道，有「因信任而聽的太妍」之稱，只要發行歌曲必會登上各大音源排行榜，極具辨識度的歌聲，擁有大批歌迷粉絲。昨SM娛樂在太妍的官方社群帳號上，釋出專輯回歸概念照，這次太妍會有什麼新突破，也令許多粉絲相當期待。

太妍《To. X》形象概念照曝光，令粉絲相當期待。（圖／翻攝自X @TAEYEON Official）

據悉，此次第5張迷你專輯名為《To. X》，包含有同名主打歌曲〈To. X〉，總共收錄六首歌曲在專輯內。《To. X》將於11月27日下午6時，透過各大音樂串流平台發行。距離去年太妍以正規專輯《INVU》回歸，已經相隔約1年又9個月。

2022年，太妍在2月14日情人節當天發行新專輯《INVU》，主打歌〈INVU〉MV中，她頂著一頭銀灰色長髮，變身妖精弓箭手，《INVU》專輯發行後，更立馬襲捲韓國音源平台排行榜、橫掃21國iTunes專輯排行榜冠軍，人氣不容小覷。