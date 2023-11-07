好市多加油被「危險超車」按喇叭提醒 反被罵「逼車是不是」

自從知名量販店好市多開始經營加油站，因為油價比較優惠，很多會員都會選擇到這邊加油，桃園一名女子，今天（7日）早上10時許，前往桃園好市多加油站加油，才剛從入口進去，就突然被一輛黃色的貨卡從右側超車，女駕駛因為覺得危險，按喇叭提醒，反被對方攔下大罵「逼車是不是」讓這名女駕駛氣的將行車紀錄器po網討公道。

女駕駛依序進入加油站，卻被惡意超車。（翻攝爆料公社二社）

影片中可以看到，女駕駛開車依序排隊進入加油站，在進入後前方就是加油站台，沒想到突然右方一輛黃色的貨卡，速度很快的超車，女駕駛差點反應不及撞上，隨後按喇叭提醒，這輛黃色貨卡聽到喇叭聲，突然緊急煞車，然後將車輛往左偏，疑似要攔下女駕駛的車輛，雙方就在加油站入口處吵了起來。

黃色貨卡從女駕駛的右側危險超車。（翻攝爆料公社二社）

女駕駛在被攔車後，大喊「很危險，用衝的，你很危險」沒想到，對方貨卡駕駛，將頭伸出大罵「你怎麼啦，逼車是不是，你逼車是不是」，女駕駛反駁「我先進來的，你用衝的，看行車紀錄器，要不要叫警察」沒想到對方就反覆跳針大罵，整段畫面被女駕駛po在臉書社團《爆料公社二社》引起網友熱議。

女子將行車紀錄器畫面po網。（翻攝爆料公社二社）

網友留言表示：「屎在滾」、「黃車趕著去投胎！」、「討厭這樣開車的人」、「報警，涉嫌強制罪，既有道路不分公私土地」、「打人喊救人」、「老猴子」、「歡迎來到台灣，特產路怒症加上等一下會死的病」，也有不少網友質疑之前是否有行車糾紛，po網女駕駛紛紛在留言處po出影片陳清，所幸雙方並沒有引爆進一波衝突。