2024大選，民進黨總統參選人賴清德選情穩定仍積極備戰，今(7日)公布由曾在2014年助陣柯文哲競選台北市長的新黨前立委姚立明擔任主任委員，但立委席次能否過半已成最大考驗。前民進黨立委李俊毅表示，之前賴競總、民進黨團隊「是有一點驕傲」，認為能獨得天下，但現在態度轉變是因為「賴清德民調突破不了40%」會擔心棄保效應，危機感來自於民進黨單獨過半已經幾乎不可能，只能寄望於其他人是否會造成「天下大亂」，讓綠營能得利。

據《中時》近期報導，民進黨內已提名69席區域立委，估計有40席是安全名單，另有14席現任立委選區是交棒新人，選情陷入激戰。黨內雖沒人對國會過半感到樂觀，但輔選人士認為，激戰14席若能守住7席、不分區至少10席，穩住40席安全名單，仍有過半機會。

對於民進黨總統、立委選情，媒體人陳揮文今(7日)在政論節目《新聞大白話》指出，同台的前民進黨立委李俊毅，上週討論綠營立委能否過半，今天討論到賴清德找姚立明當競總主委，李俊毅都說「很危險」，哀兵必勝，李俊毅才是厲害的，現在民調第一名是賴清德，第一名都很危險，那第二、三名就回家睡覺就好了，「第一名有甚麼好危險的，從六月以來賴清德都是第一名」，看民進黨低調的態度，喊民進黨國會過半很危險、賴清德很危險，這種催票策略選舉才會贏。

李俊毅則回應，陳揮文說的也沒錯，本來就是驕兵必敗，「之前我們的選戰中心、競選總部，或是整個民進黨團隊，是有一點驕傲的」，覺得民進黨可以獨得天下，因為藍、白營吵成一團。

李俊毅指出，最近綠營之所以會出現一些改變，原因包括「天花板上不了四成」、「日本學者小笠原欣幸警告，賴清德民調若低於35%就會有棄保效應(包括藍白整合)」，民進黨的危機是來自於，民進黨單獨過半已經幾乎不可能，只能寄望於「天下大亂」。

李俊毅直言，天下會不會大亂不是民進黨所能操作，完全掌握在別人手上，藍白合不合是藍、白兩黨要自己克服，棄保也是選民自己會啟動，現在也已經開始出現棄保的氣氛熱度，「棄保也是民進黨害怕的，棄保是1+1=1.5、藍白合是1+1=1.8」，棄保會比藍白整合少了一點點，但若是綠營無法突破40%的天花板，也是一樣很危險。