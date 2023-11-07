不再獨鍾波音！長榮航空今日宣布，依未來營運需求採購下一世代新機以汰舊換新，預計於2026年至2030年引進18架空中巴士A350-1000型廣體客機以及額外6架機之採購選擇權，2029年至2032年交付15架空中巴士A321neo型窄體客機，此次規劃採購之33架空中巴士全新客機總金額將達101億美元，折合新台幣約3200億元。

A350-1000為空中巴士公司最新一代長程廣體客機，航程可達8,000海浬，除能滿足本公司積極擴展北美航線的運能需求，且將帶給旅客更為舒適的飛行體驗。

長榮表示，A321neo 為空中巴士公司最受業界青睞之中短程窄體客機，為本公司現有A321‐200 機隊之升級版，兩種機型共通性極高，飛行組員可同時操作兩種機型，減少人力需求及訓練成本，A321neo新機引進前，A321-200機隊將續租賃營運，並規劃於2032年前逐步全數退租。。

長榮航空目前營運機隊共計有86架，另有已經訂購之14架新機尚未交付，包括4架787-10、9架787-9、1架777F貨機，預計於2027年之前交付完畢。