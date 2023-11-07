32歲女星陳子玄曾以女團身分出道，後來轉換跑道進軍八點檔演出《世間情》金佩芳一角一砲而紅，近年作品有《甘味人生》、《一家人》、《金家好媳婦》、《炮仔聲》、《天之驕女》，她2015年曾和男演員陳麒凱結婚，婚姻4年後就畫下句點，近日她宣布再婚喜訊，對方是圈外人，她再曬出性感婚紗照，讓網友們噴鼻血。

陳子玄昨（6）日PO出一組婚紗照，並配文：「白紗是愛情故事的開端，記錄下人生中最美好的時刻。我跟老江的故事正式開始了」，曝光現任老公側臉，只見陳子玄與丈夫親密貼臉，頭上花朵飾品仙氣飄飄，另一套藍色禮服是深V高開衩設計，上下都露的照片讓網友狂誇：「美翻了」、「好辣的子玄美女」、「水噹噹的子玄～」、「超級美 一定要幸褔喔！」、「超辣的身材」、「根本仙女」。

陳子玄4日才發出婚紗照，無預警透露自己的再婚消息，照片中她與男方蓋著白紗，額頭貼著額頭，親密互動相當唯美浪漫，不過陳子玄先前都沒有透露有男友一事，因此被猜測是否閃婚，她事後透過社群解釋沒有閃婚，交往時間並不是傳聞中的半年，形容「大概交往一世紀那麼久了」，只是雙方說好感情沒有結果的話就先不公開，男方是大自己8歲的圈外人，兩人認識將近快十年，是近期才走比較近，對方姓江。