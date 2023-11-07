台北地檢署

台北市警萬華分局黃姓前警員，今年5月南下高雄找友人到KTV喝酒唱歌後，遭同行女子指控涉嫌性騷擾，黃竟在萬華分局督察調查期間，假冒督察名義，要在高雄任職的李姓警員，幫忙調取KTV當天的監視畫面證明自己無辜，黃事後雖已離職，但台北地檢署７日依瀆職等罪起訴黃男，他所涉性騷擾案目前仍由督察調查、另高雄李姓員警則被高雄地檢署偵辦中。

據了解，今年5月，黃男休假到高雄找任職警員的李姓友人，與一群人到KTV歡唱豪飲後，在場1名女性友人認為遭黃男性騷擾，向警方投訴，萬華分局督察組進行調查，黃男因此打電話給高雄的李男，佯稱督察叫他自己調閱KTV監視畫面。

黃男在收到影片後，轉傳給多名友人證明其清白，事後有人轉知檢舉黃性騷擾的女子，女子不滿質疑督察室為何能讓黃男自行取得監視畫面，警方才發現黃男假借督察職務名義私下調取畫面。

檢方調查時，黃男否認犯罪，但檢方不採信黃男說法，依瀆職等罪起訴他，另他所涉性騷擾案仍在督察組調查中，至於幫黃男調閱畫面的高雄李姓警員，則由高雄地檢署另案偵辦。