衛福部長薛瑞元。（本報資料照片）

英媒《BBC》報導，稱美國悄悄武裝台灣，強化地面戰。國民黨立委賴士葆今質詢時詢問，戰時醫療物資數量是否充足，醫療中心是否有安排地下化因應？衛福部長薛瑞元說，醫療物資應至少能撐3個月，至於醫療中心地下化，因為大部分的醫院都已先蓋好，只能要求新蓋的醫院規畫，但他也不敢保證若戰時所有醫學中心都能應付。

賴士葆質詢時引用BBC報導，表示美國悄悄武裝台灣，強化台灣地面戰，「準備打仗了」，不知道台灣戰時醫療物資是否準備好了，抗生素、麻醉劑、血漿都充足嗎？薛瑞元表示，都有在盤點，至少可以撐3個月，他的印象就是3個月。

賴士葆再問，以巴戰爭中，加薩的醫療中心被轟炸，顯示以色列醫療中心地下化的重要性，不知台灣有無規畫？薛瑞元回應，原來的醫院都沒有這類規畫，但新建的醫院有要求必須要在地下室做相關規畫。

賴士葆追問，是哪個醫院？薛瑞元說，名單可能要另外再給，台大、榮總都不是新蓋的，因此都沒有，但印象中部立台北醫院有被要求。賴士葆也問，地下化與一般情況的差別？薛瑞元說，地下化就是要先把氣體、水電管路安置好，屆時萬一有狀況，把病床往地下送，就能靠這些管線維持維生設備。

賴士葆明確問說，如果打仗，醫學中心都能應付？薛瑞元表示，不敢說一定全部都可以，因為大部分的醫院都已經先蓋好了。賴則直言，八仙塵爆時，北部地區醫院一塌糊塗，大家亂成一團，何況打仗？行政院長陳建仁說，八仙塵爆是因為有當時有大量燒燙傷病人，事發後對於各縣市燒燙傷病房都有加強，像這次明揚火災時就可以處理。

賴士葆進一步追問，戰時的地下化設備有無打算全面規畫？薛瑞元表示，全面性的沒辦法，已經蓋好的醫院就在那裡，要把全部管線拉到地下，在工程上會有些困難，所以要求的是新設立的醫院；而應對戰時有很多種方法，不是只有醫院地下化，因為全球醫院地下化的不多，只有以色列是這樣。

陳建仁強調，最大目標是兩岸應該共同追求和平穩定，沒有人要打仗，但是我們要超前部署，萬一有需要才能用到，沒有人要戰爭，備戰才能止戰。

另外，賴士葆也在臉書上說，英媒《BBC》稱美國首次以納稅人的錢8千萬美元軍事融資台灣，以強化台灣的自衛能力。雖然不是鉅額數字，但背後有特別的意義，因為向一個沒有官方承認的地區運送武器，為了武裝台灣，美國出面協助台灣更新裝備及訓練，包括陸軍地面部隊，就是不排除一旦戰爭發生，在城鎮與巷弄之間與敵人對打。

賴士葆說，日前白宮就表示要將烏克蘭、以色列和台灣的軍援以包裹法案交國會審理，烏克蘭和以色列是目前烽火連天、戰雲密布的國家，儘管蔡政府不承認台灣是下一個烏克蘭，但是美國是這樣認為的。

賴士葆表示，《經濟學人》雜誌曾稱台灣為地球最危險地區，國防部長在立法院備詢也承認與美方正在洽談美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放到台灣，台灣儼然將成為美國東亞的軍事火藥庫，這些跡象顯示華府正在積極推動台灣重整軍備。

賴士葆提及，台灣也是在美國的壓力之下將義務役男的役期從4個月延長為1年。前白宮國安顧問歐布萊恩訪台宣導台灣應該讓數百萬人學會使用AK47步槍，預備好在各個角落大樓殺敵保衛國家，他認為全民皆兵可增加中共攻台的困難度；另外，國防部向美國採購的火山佈雷系統有7套也已經抵台。

賴士葆直言，賴清德說自己當選總統兩岸發生戰爭機率最低，惟目前客觀環境看起來並非如此。賴清德並且指控國民黨用戰爭恐嚇國人，這真的是大錯誤，「國民黨豈有本事可以指揮美國對台政策，更不可能影響《經濟學人》稱台灣全世界最危險，或是讓《BBC》寫出美國正在武裝台灣面對戰爭的報導」。