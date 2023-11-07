蔡英文總統今下午出席「第32屆國家磐石獎暨第25屆海外台商磐石獎頒獎典禮」致詞表示，政府會協助中小企業引擎再升級，持續推動「六大核心戰略產業」，提升台灣的科技實力和製造能力，讓台灣在全球供應鏈中持續占有關鍵地位；也會積極協助企業多元布局國際市場及因應淨零轉型挑戰，期盼與大家一起努力，讓台灣品牌持續在全球閃耀。

蔡英文表示，大家都是中小企業的典範，持續在不同的領域中保持卓越的表現，令人敬佩，她也要感謝所有企業朋友對台灣經濟發展的付出，並感謝台商朋友在海外努力打拚，拓展台灣企業的全球布局。

蔡英文提到，目前台灣的中小企業占全體企業高達98％以上，提供大約8成的就業機會，中小企業是台灣經濟的引擎，政府會協助中小企業引擎再升級。面對疫情、地緣政治、極端氣候等挑戰，政府都會和大家一起將危機化為轉機，將轉機化為先機。

蔡英文指出，政府將持續推動「六大核心戰略產業」，提升台灣的科技實力和製造能力，讓台灣在全球供應鏈中持續占有關鍵地位。這幾年來，政府也積極協助企業多元布局國際市場，翻轉過去過度依賴單一市場的情況。除了台灣對美國的出口金額翻倍成長，去年，台灣對新南向國家的貿易總額和出口額，也都創下歷史新高。

蔡英文進一步指出，台灣對新南向國家出口的成長，讓我們在新南向市場的市占率，從2015年的3.79％成長到去年的4.85％，這代表台灣與新南向國家之間的經貿關係越來越密切。

蔡英文提到，台灣和美國的經貿關係也創下新里程碑，今年6月「台美21世紀貿易倡議」完成首批協定的簽署，除了能為臺美經貿發展創造更多利基，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵的一步。

蔡英文說，我們努力拓展與各國的經貿合作，也要關注全球的趨勢挑戰，相信所有企業朋友們不論是在海內外打拚，都注意到現在「2050淨零轉型」已經從企業的加分題，變成全球的必修課。

蔡英文接著說，政府要協助企業能夠因應淨零轉型的挑戰，提升競爭力。今年公布《氣候變遷因應法》，以及成立「環境部氣候變遷署」、「台灣碳權交易所」；明年度淨零轉型的預算也將比今年成長45％，達到將近1千億元的規模。

蔡英文表示，中小企業擁有快速應變的彈性、韌性，大家在業界的經驗，也是台灣因應各種挑戰的重要力量。未來，台灣許多產業發展的重大方向，需要大家協助並與政府共同合作，也請大家繼續提供政府寶貴建議。她也再次恭喜所有得獎企業，並期盼大家一起努力，讓台灣品牌持續在全球閃耀。