以色列軍方上月31日空襲迦薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營造成至少50人死、數百人受傷。對此，身為前任聯合國難民署親善大使的女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），本月2日更在社群發文指當地有40%的罹難者是無辜兒童。對此，安潔莉娜裘莉的父親，奧斯卡影帝強沃特（Jon Voight）卻認為是謊言。

48歲安潔莉娜裘莉於本月2日分享了一張以色列最近在加薩走廊北部發動襲擊成廢墟的照片，並發聲明「近二十年來，加薩一直是一座露天監獄，現在正迅速成為萬人坑。40%的罹難者是無辜兒童。 所有家庭都被謀殺了。」更痛批「世界領導人拒絕要求基於人道主義停火，還阻止聯合國安理會對雙方實施人道主義停火，他們是這些罪行的共犯。」

而其84歲父親強沃特在4日在社群上PO影片表示，「非常失望我女兒像許多其他人一樣，對上帝的榮耀和真理一無所知。哈馬斯是為了摧毀上帝的土地、聖地、猶太人的土地的歷史，以色列軍隊必須保護以色列的土地和人民，這是一場戰爭。這不會像左派所想的那樣，不是一場文化上的戰爭。以色列的無辜兒童、爸爸媽媽爺爺奶奶都遭受到非人道恐怖主義襲擊。然而你們這些愚蠢的人們，卻說以色列才有問題？」

強沃特更是呼籲裘莉重新評估她對以色列在戰爭中的看法，表示以色列殺害無辜人民的說法是個「謊言」，更指「哈馬斯及其統治者正在欺騙及摧毀他們自己的人民，藉此讓所有人誤會是以色列在奪走平民的生命。」