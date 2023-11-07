媒體人董智森2年前曾在廣播節目中直批「畜牲才加入民進黨！」引發民進黨地方黨部不滿，前民進黨中央黨部主委邱建富表示「畜牲無罪」，不但帶著狗與鵝等動物提告，還向董智森求償30萬。日前判決出爐，法官認為董智森這番言論是針對民進黨，而非邱建富個人，無證據顯示邱的名譽因此受損，判董智森免賠，全案還可上訴。PTT鄉民直呼「恭喜法院認證」、「說事實還被告」、「這句話有啥問題」、「不要侮辱畜牲」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，判決指出，董智森於2021年9月22日在廣播節目和來賓談論兩岸政策時，大罵民進黨是「下三濫黨」，還說「只有畜牲才會加入民進黨」，讓前彰化市長、前民進黨彰化縣黨部主委邱建富深感被嚴重影射，帶著狗、鵝等動物出面提告，並求償30萬元。

全案審理時，邱建富認為這是仇恨言論，是董利用媒體第四權，在全國聽眾面前公然侮辱、毀謗「我身為民進黨黨員，已經感到非常非常嚴重的受侮辱，人格名譽都受嚴重受損，近2年來每天很痛苦，好像惡魔纏身，所以依法提告，也是剛好而已，這是國家賦予人民的權利，不能被告說24萬人都沒有提告只有我提告就好像是我的錯」，控訴董智森「在全國數百萬觀眾面前針對民進黨員大罵特罵我『只有畜牲才會加入民進黨』」

董智森則說，他和邱建富素昧平生，也未在主持評論時講過他的名字，既然沒有特定人名，自然沒有人的人格法益受損，更無妨害名譽之實。「民進黨員25萬人，為何快2年來，並無黨員提出民事賠償，難道24萬9,999名黨員，都是不要名譽、人格？」他認為，民進黨知道這是媒體在監督執政黨，所以黨中央才會由發言人謝佩芬用記者會譴責方式駁斥，這是所有政黨制式反應，他用語雖尖酸，卻是為評論政府公共利益之事。

法官審理認為，邱建富因長久身為民進黨員，對董智森言論感到痛苦，但所謂侵權並非僅是主觀感受，必需在客觀上有侵權行為事實，既然兩人素不相識，邱建富又是在節目播出後才剛好看到董智森言論，因而感覺不快，可見董智森言論是針對民進黨，而非邱建富。董智森雖有提及黨員的部分，但並非針對邱建富個人名譽，即便其他人聽到，也不會使邱建富的品德、信譽因此降低，判董智森免賠。全案還可上訴。

PTT鄉民表示「法院認證」、「說事實還被告」、「哈哈哈哈法院認證」、「畜牲才加入民進黨！是為綠畜」、「畜牲無罪，連畜牲都不加入民進黨的」、「腦子有洞才會覺得黨好棒棒」、「慘遭認證」、「這句話有啥問題」、「對號入座自己承認」、「罵回去就好啊，幹麻硬要討認證」、「這群人真的有夠北七，連我都知道告不成」、「使用AOE被判輸的案例很少吧」、「恭喜法院認證」、「笑死」、「不要侮辱畜牲好嗎？」