台灣桌球好手林昀儒5日在WTT法蘭克福冠軍賽連挫日本張本智和、大陸王楚欽與馬龍等世界級好手，首次拿下WTT冠軍賽男單冠軍。再決賽落敗的馬龍受訪時表示，勢均力敵，但林昀儒發揮更出色，「我覺得他給我們都造成了很大壓力」。

林昀儒5日在WTT法蘭克福冠軍系列賽男單決賽，對上大陸兩屆奧運金牌、35歲名將馬龍，以總局數4比1獲勝，收下生涯首座WTT冠軍賽決賽冠軍。這也是林昀儒繼今年4月，WTT新鄉冠軍賽16強後以局數3比1取勝後，再次擊敗馬龍。

大陸桌球好手、35歲老將馬龍(左)在WTT法蘭克福冠軍賽，敗給台灣好手林昀儒(右)。(翻攝自WTT世界乒聯微博)

據《新華網》報導，馬龍在賽後受訪時表示，「總比數1:1後，三局都是在最後階段對手處理得更好。我們水準非常接近，一旦出現失誤，就會被對手抓住機會贏球。雖然決賽輸了， 但能打進決賽，我覺得自己這站比賽整體表現還不錯。」

回憶與林昀儒最近的交手經歷，馬龍總結道，「去年打過兩次，我都是3:2才贏。今年在新鄉，對方技戰術準備更充分，我有些被動。亞錦賽那次交手，我在發球接發球上好一些，場上控制住局面。今天兩人勢均力敵，但他發揮更出色，尤其是反手。昨天他贏了王楚欽，我覺得他給我們都造成了很大壓力。」

林昀儒接受場邊訪問時也說，「非常開心贏下比賽，對馬龍我就是抱著挑戰心態去拚，因為他是最偉大球員的，我就是放開心態去打。」