一艘漁船停泊在馬祖大埔港內，今天（7日）清晨，船長查看漁船時卻發現船上所有物品都被偷走，除了船身，只有留下一個簡體字的打火機，懷疑是大陸船所為，漁民悲嘆：「我只剩下船」。

漁民今天早上6點準備要出港，隨著安檢的岸巡人員一起查看船隻，突然發現馬達、電瓶、油箱以及放在船上的網子全部被偷走。漁民表示，昨日下午約5時許，有看到大陸小快艇進入大埔港，當時有及時通報海巡單位，然而卻遲遲未見海巡船隻前來。他說，近2年大陸船隻都會直接開進東莒港口捕魚、採集螺貝類，與海巡和岸巡單位反應卻未見作為。

漁民後來在船上找到一個寫著細小「簡體字」的打火機，並提供給警方，推斷應是大陸船所為。他坦言，馬祖民風純樸，沒有人會偷這種東西。並感嘆：「這不只是生財工具沒了的問題，我去買了以後安全嗎？再裝上去誰能保護我？大家沒辦法生活了。」

馬祖海巡隊副隊長李志平稱，昨天下午曹姓漁民報案時，海巡船艇正好在南竿維修，修好後又處理好幾件拖網漁船的案件，因此未即時到東莒出勤。並表示，東莒沒有海巡駐地，必須仰賴西莒海巡過去執勤，人力又相當有限，但一般而言，只要報案就會緊急出勤。海巡單位則表示，未來將加強巡邏密度，防制類似案件發生。