美國總統拜登可能在明年大選對上前總統川普，最近民調顯示拜登在6個關鍵州當中慘輸，一名前總統歐巴馬的策士甚至暗示拜登應考慮放棄競選連任，引發民主黨內策士隔空互槓。

距離明年美國總統大選將近一年，根據5日發布的「紐約時報」（The New York Times）和謝納學院（Siena College）聯合所做民意調查，在內華達州、喬治亞州、亞利桑那州、密西根州、賓州和威斯康辛州這6個關鍵州，民主黨籍的拜登僅在威州民調勝過爭取代表共和黨參選的川普，在其餘5州都落後。

曾任歐巴馬政治策士的艾克塞羅德（David Axelrod）於是週末在社群媒體X發文，對拜登的勝選能力敲響警鐘。他寫道：「這件事若錯估，利害關係太大了，無法不予理會。唯有拜登能做出（退選）這個決定。」

不過，不少民主黨人反擊看衰拜登的說法。另一位歐巴馬過去資深選戰策士麥西納（Jim Messina）便對英國「金融時報」（Financial Times）表示：「大家都知道，這麼早做的民調不準。」

他說：「（總統大選）是距離現在一年後在2個候選人之間做選擇。這兩人必須在明年11月投下選票的選民當中贏得勝利，而非在今年11月回覆民調的民眾當中勝出。」

還有一些民主黨人認為，艾克塞羅德暗示拜登現在就該放棄連任不切實際。甚至有人指出，這名來自芝加哥的選舉操盤手過去就錯估拜登，4年前也看衰拜登的勝選機率。

曾任拜登白宮幕僚長的克蘭（Ron Klain）便在X平台發文回嗆艾克塞羅德。他寫道：「2019年8月稱拜登是『脫線先生』（Mr. Magoo）的男子，現在還是死性不改。」脫線先生是個卡通人物，形象是一名視力不好卻倔強的老先生。

儘管如此，近期民調已暴露出拜登幾項令人擔憂的弱點，例如選民依舊非常在意他的年齡，他本月20日就要滿81歲，以及他在多項議題上支持度不如川普，包括對經濟的處理。

還有跡象顯示，拜登正在流失民主黨基本盤中重要選民組成的支持，尤其是非裔和拉丁裔選民。

曾在拜登政府擔任司法部高階官員的柯里（Anthony Coley）在X發文示警說：「黃燈正在閃爍，（且）最麻煩的是：這不是一次性（現象），而是一個趨勢。」他呼籲民主黨「不要自動把民調和政策餘波當作黨內一貫的自己嚇自己，而不加以參考」。

拜登傳出民調數字難看的同時，他對中東危機的處理也在民主黨內引發意見分裂。進步派人士指責拜登在以色列與哈瑪斯（Hamas）的戰爭中太過強硬挺以，且未盡足夠努力減少平民傷亡。

歐巴馬在與前幕僚對談的podcast當中，便對這場戰爭採取更為中立的立場。他說：「如果你想解決這個問題，必須考慮到所有真相，而你必須承認（當中）沒有任何人的雙手是乾淨的。」