美國拜登政府擴大對中國大陸的晶片出口管制措施，AI晶片龍頭輝達慘淪苦主！消息人士透露，大陸搜尋引擎巨擘百度8月就已未雨綢繆先向華為訂購大量AI晶片，其中6成訂單已在10月完成交貨。

在全球AI風潮下，輝達成為各方倚賴的大贏家。但是隨著美方對大陸的步步進逼，不但可能迫使輝達取消大陸訂單，據路透社報導，更促使大陸企業接受華為的產品，作為輝達產品的替代品。

百度旗下的AI產品「文心一言」在8月底正式上線，號稱是「中國版ChatGPT」。消息人士向路透社爆料，百度在8月就向華為下訂單，而美國政府10月才宣布加強晶片出口管制。百度為200台伺服器訂購了1600顆華為的昇騰910B晶片，截至10月，華為已交付了超過6成的訂單、約1000顆晶片，訂單總額約為人民幣4.5億元（約新台幣20.2億元）。華為預定年底前完成交貨。

百度、騰訊與阿里巴巴等中國同業都是輝達的長期客戶，但先前外界並不知道百度是華為的AI晶片客戶。

路透社報導指出，儘管華為的昇騰晶片在性能上仍被認為遠不如輝達的產品，與大陸科技公司歷來向輝達訂購的數量相比，百度這批訂單也微不足道，但消息人士表示，百度的訂單意義重大，顯示一些大陸可能會放棄輝達的訂單，而且華為提供的是大陸最先進的國產晶片，「訂購910B晶片，是為了應對未來可能無法再從輝達購買」。

先前已有分析師表示，美國限制企業向大陸出口晶片的措施，可能反而有助華為在價值70億美元（約新台幣2273億元）的大陸市場創造擴張機會。