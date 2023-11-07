為推動台灣技職教育升級和發展，新北市教育局今（7日）結合台灣師範大學工業教育學系，舉辦首場「2023技職永續教育未來」國際研討會，號召全台產官學界共同倡議技職教育，共組台灣新技職教育共享生態圈「Beyond skills-新技職共享聯盟」，期能開創台灣未來技職教育新局面。

新北市副祕書長龔雅雯表示，教育局邀請基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、宜蘭縣、花蓮縣政府教育局（處）共9縣市共同合辦，以及百家產業界代表、大專校院、高中職及國中小教師及家長團體代表等約200人齊聚，並邀請前教育部長楊朝祥及韓國、美國國際講者專題講座及24篇來自現場的實務分享，為全國最大場國際技職研討會。

會中安排3場專題演講，分別由楊朝祥專題演講「台灣技職教育培育技術（藝）專業人才之策略研究」；韓國前教育部次長羅承日教授探討「後疫情時代技職教育與培訓的發展與挑戰」；美國俄亥俄州立大學的Chris Zirkle教授以線上方式分享「後疫情時代美國技職教育的挑戰與機會」。透過3位演講者分享各自國家在技職教育領域的成功經驗和面臨的挑戰，提供寶貴的國際視角。

教育局表示，新北市將透過本次共享聯盟的平台，號召超過百家產業及大專校院及跨縣市代表一起培育各領域產業人才，期待喚起外界對於技職教育的重視，並以此次研討會成為開創技職教育新局面，為台灣技職教育注入新的活力和希望。