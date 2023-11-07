國民黨立委賴士葆。（本報資料照片）

畜產會今年6月進口的土耳其雞蛋，7月被驗出禁藥，國民黨立委賴士葆今質疑，畜產會標到藥物檢驗的標案，質疑恐怕有球員兼裁判的問題。對此衛福部長薛瑞元表示，請畜產會檢驗的是水產品，而這些不合格的蛋是食藥署自己驗出來的。

賴士葆今質詢時表示，中央畜產會今年1月標到衛福部食藥署的案子，為840萬限制性招標，是今年度在市面上賣的高風險禽畜水產品中，檢驗有否藥物殘留的計畫，等於畜產會標到這個案子，是衛福部給的，結果畜產會今年6月6日進口21批雞蛋，裡面5批含致癌禁藥，另外16批放行，但沒有檢驗，不知道畜產會有無球員兼裁判的問題？

薛瑞元說，這是兩件事情，衛福部請畜產會做檢驗，並不包含這些進口蛋，檢驗的是其他水產品，檢驗不合格是由食藥署自己檢驗出來的，那16批都是抽驗合格的，都檢驗過，不可能每顆打破檢驗。

陳建仁補充，雞蛋進口後要通過兩關才可以上市，一是食藥署，二是防檢署。他重申，16批蛋都有檢驗合格。