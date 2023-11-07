前行政院長蘇貞昌(中)7日在屏東一連跑4場造勢活動，為民進黨屏二選區立委參選人徐富癸(左)站台拉票。(林和生攝)

屏東立委二選區選情撲朔迷離，在藍營遲遲未推派選將的情況下，由民進黨徵召的前屏東縣政府民政處長徐富癸對上無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳，為保住綠營關鍵一席，前行政院長蘇貞昌7日連跑4場造勢，盼支持者集中選票，將徐順利送入立法院。

屏南選區選情詭譎，本屆受民進黨禮讓的無黨籍立委蘇震清原尋求連任，但民進黨下屆決定派許展維出戰，泛綠宣告分裂，蘇震清後因 選罷法修正不得參選，由兒子蘇孟淳代父出征，然而，許展維因涉嫌違反政府採購法退選，最終由徐富癸臨危受命。

雙方選將除在基層積極鞏固選票外，日前徐富癸陣營先以表列式文宣，對比他與對手蘇孟淳家長、黨籍、經歷等，強調蘇孟淳父親現任立委蘇震清，因涉貪一審重判10年，而蘇孟淳僅有父親助理身分，暗諷對方是家族政治。

蘇孟淳陣營也不甘示弱，發出「徐先生，你累了？」文宣，舉例蘇貞昌的女兒蘇巧慧、邱茂男女兒邱議瑩，父女在政壇上表現亮眼；更喊話「就像你老闆潘孟安和他的縣議員哥哥潘芳泉」，質疑若認為家族政治不好，莫非是在挑戰你的老闆。兩陣營隔空交火、砲火猛烈。

蘇貞昌指著剛出版的新書《護國四年》，強調這本書不是寫蘇貞昌一個人，而是寫一個團隊，這4年如何勇敢堅持、拿出方法克服困難，完成了許多事情，就是要拜託大家給會做事的團隊一個機會，強調選對人很重要。

蘇貞昌感謝在場鄉親，謝謝40年前對他的栽培，自己就像一棵樹，不論樹再怎麼大，根都長在土裡，他的根就在屏東，這次也要拜託大家，像當初栽培自己一樣，栽培徐富癸。