10月7日哈瑪斯發動恐怖攻擊以來，這個恐怖組織很明顯就是以民眾做為盾牌，天天指控有多少平民被以色列砲火所殺。然而哈瑪斯才是戰爭元兇，只是加薩民眾敢怒不敢言。

英國廣播公司(BBC)的一段新聞畫面中，一名加薩婦女從以色列空襲預告地點撤離，她難過的哭喊：「「這都是因為哈瑪斯狗惹的禍！」

然而她才剛說，周圍的人衝上去製止她，用手摀住她的嘴。群眾可能是試圖保護她，以免遭到哈瑪斯的報復，或是哈瑪斯擁護者的批鬥。

امرأة مكلومة في غزة فقدت احبابها وتقول:

"كل هذا بسبب كلاب حماس"



والله لو قلنا مثل اللي قالته لقيل عنا "صهاينة"



لتكميم أفواهنا من السذج وأصحاب الأجندات الذين يصورون الإنكار على حماس يعني التأييد لإسرائيل.. pic.twitter.com/1hW0TjMA81 — الكعّام (@alk3aam) November 1, 2023

以色列國防軍上星期公佈了一段錄音，內容是哈瑪斯指揮官要求醫院提供燃料給組織，理由是「為了國家」。

以色列稱，這段錄音是西賈巴利亞營(Western Jabaliya Battalion)指揮官，與加薩醫院院長之間的對話，他要醫院提供庫存的天然氣給哈瑪斯，這證實哈瑪斯控制了加薩的能源分配，並且恐裝分子的需求在平民之上。理由是「應該要為國家有所貢獻」。

此外，哈瑪斯高層阿布馬爾祖克(Moussa Abu Marzouk)在接受俄羅斯媒體訪問，提到「為何沒有開鑿平民的避難所?」馬爾祖克說，因為哈瑪斯無法對抗空襲，只能躲入地下隧道，至於平民，他們的安危是聯合國要負責，他們的死傷是以色列的問題。