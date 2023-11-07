根據中國大陸海關總署的數據，2023年1月至10月間俄羅斯和中國大陸之間的貿易額增長了27.7%，達到1964.8億美元（約新台幣6.32兆）已達先前俄羅斯總統普丁和習近平所設定的目標，因此習近平新設立了一個目標，以期中俄兩國之間的貿易額到達2500億美元（約新台幣8兆）的新目標。

據俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）7日報的，在報告期內，中國大陸向俄羅斯出口價值900.7億美元（約新台幣2.9兆）的商品，比2022年同期增長了52.2%，而從俄羅斯向中國大陸出口則增加了12.4%，達到1064.05億美元（約新台幣3.42兆元）

此外，截至十月，2國之間的貿易額達到近198億美元（約新台幣6379億元），俄羅斯向中國出口了111億美元（約新台幣3576億元）的商品，並購買了86.8億美元（新台幣2796億元）的商品。到2022年底，夥伴之間的貿易額增長了29.3%，達到了創紀錄的1902.71億美元（約新台幣6.12兆）。

俄羅斯和中國大陸的領導人先前曾設定了一個目標，即將貿易額從2018年的每年1000億美元（約新台幣3.22兆）提高到2024年的2000億美元（約新台幣6.44兆）。在2月4日北京舉行的弗拉基米爾·普京和習近平領導人之間的會談後，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，習近平提出了每年2500億美元（約新台幣8兆）的新目標。