東北季風報到，臺灣迎來大幅降溫以及降雨，除濕機、烘衣機開始啟動，保暖衣物與雨具也不可少，但卻忘了腳上穿的襪子也要挑具有除臭、排濕功能的品項，否則襪子被雨水打濕後會出現異味，甚至傷害足部健康。

為此，業者推出可吸濕、快乾、自我乾燥、除臭的機能襪，呵護足部之餘，也不會因為散發腳臭而尷尬。斯傑利公司推出的「sNug給足呵護」健康除臭襪，嚴選日本百年大廠東洋紡、可10秒消臭的Toyobo 專利除臭纖維，與臺灣開發的透氣排汗機能纖維、舒適親膚的頂級美國棉、具柔軟吸濕功能的嫘縈植物纖維、具彈力拉伸的杜邦萊卡一起混紡，在沒有浸泡抗菌藥劑的情況下，達到快速除臭、排濕的效果，即使雨下不停仍能全天候維持腳部舒爽。斯傑利商發部副總經理邱莉文表示，10秒內分解異味是該牌的最大特色，全省各直營店都有10秒除臭試驗挑戰設備，消費者一試成忠實的主力客源。

因為使用的材質具有以上特色，讓除臭襪深獲許多「重度使用者」的喜愛，例如：長時間穿鞋揮汗比賽的運動員、需要久站工作的醫界、服務業等。2020年至2022年更成為職棒中信兄弟的聯名襪、指定襪。

每雙sNug的襪子都是MIT臺灣生産，頂著這份臺灣之光的自信，品牌創辦人鐘志誠日前更獲得今年第77屆金商獎的優良商人獎。有了這份殊榮，更讓品牌堅信必須堅守優良品質的防線，生產過程絕不添加任何化學藥劑、杜絕有害物質及刺激成分，不會造成人體傷害；襪口使用彈力萊卡材質，舒適不勒腳又能防滑防掉，耐磨耐久穿，彷若足部的第二層肌膚。