鐵鍋是許多家庭必備的鍋具之一，不過如何清洗、保養，總讓不少婆媽傷透腦筋。一位女子近日分享，好市多自有品牌的科克蘭有機蘋果醋拿來洗鐵鍋相當好用，「一用驚為天人」，效果比一般白醋還要高，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她和家人嘗試蘋果醋後覺得不合胃口，拿來醃菜也不對味，就這樣一直放到快過期，直到近日原PO突發奇想，決定用蘋果醋取代一般白醋拿來洗鐵鍋，「一用驚為天人」。

原PO指出，一般清洗鐵鍋的方法是，鐵鍋放進白醋加水後加熱煮滾，期間約是12至15分鐘，鐵鍋中的雜質會被煮出來，之後刷洗完鍋子就可以抹油保養；原PO強調，使用蘋果醋清洗鐵鍋時，最好把抽油煙機開到最大效能，否則家裡可能會充滿醋酸味，另外這個方法千萬不能用在不沾鍋，「不沾鍋用了會往生」。

對此，許多網友紛紛直呼浪費，「這麼好的醋拿來洗鍋？鳳梨汁＋冰塊＋這個蘋果醋，養生幫助消化又多維他命C！比韓國果醋更好喝！」、「打一點氣泡水＋冰塊＋蜂蜜或是楓糖，好喝～」、「這個喝了會瘦， 我老公一天一小杯，瘦超快，完全不用減肥藥」、「之前想買還買不到，結果你拿來洗鍋子」、「也太浪費了吧！用K牌白醋就可以啦」。