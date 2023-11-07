日本傳奇視覺系搖滾樂團「X JAPAN」全世界有廣大樂迷。卻在7日傳出其貝斯手HEATH已經在10月底因為罹患癌症而離世，享年55歲。而隊長YOSHIKI日前在IG發了一張穿著喪服的照片，並透露有親友過世，如今，日媒今7日也曝光其親友就是X JAPAN的貝斯手HEATH。

YOSHIKI預計要在11月1日參加在舊金山舉辦的頒獎典禮「37th "Award of Honor" Gala」，不過3日他在Instagram上發文，稱因為有親友過世，因此取消出席這場典禮，並緊急回到日本，同時也表達此刻心情，但洛杉磯及紐約的巡演仍會照常。而根據日本《女性SEVEN》報導，YOSHIKI一回日本就前往在東京新宿的殯儀館，來見HEATH最後一面。

根據日媒綜合報導，HEATH的朋友透露「他自今年起身體健康就一直不好，便前往醫院接受檢查，卻發現罹患癌症，隨後病情急快速惡化，最終在10月底去世，由於整個過程太過突然，罹癌一事甚至沒來得及告訴隊友。」而X JAPAN從2018年開始就因各種因素無法活動，使HEATH的朋友透露，「HEATH在生前最後的時間，仍希望X JAPAN能復出活動。」