三重派出所日前遭群眾包圍嗆聲，警政署長透過臉書說出重話。（取自臉書）

本月4日深夜，約20名惡煞包圍新北市警局三重分局三重派出所，不斷朝所內咆哮、怒罵點名某名警員「出來面對」，警方雖喝令驅離，並在4小時後逮回14名滋事者送辦，但派出所被包圍叫囂的影片遭PO網，引發議論。警政署7日透過NPA署長室說出重話，要求各警察幹部「嚴正看待此事」，務必果斷強勢執法。

警政署臉書「NPA署長室」指出，面對近日包圍三重派出所事件造成的社會紛擾，請各警察幹部們嚴正看待，作為借鏡，虛心自省，帶領同仁捍衛法治尊嚴。

NPA署長室表示，派出所是伸張正義的象徵，是民眾最信任的所在，囂張之徒若膽敢來此猖狂挑釁，務必在第一時間，展現專業，果斷強勢執法，給民眾安心安寧的環境。

本案發生之後，三重分局強調，包圍派出所群眾約6分鐘即被驅散，並報請檢察官漏夜逮捕14人，移送新北地檢署偵辦。初步調查，員警處置過程並無不妥。

該案緣於4日凌晨3時許的一起打架糾紛案，員警獲報到場，發現50歲翁姓男子與44歲王姓妻子互相咆哮拉扯，警員欲將2人分開，卻遭翁抵抗。員警認為翁酒醉且有傷人之虞，因此將他帶回派出所「管束」，凌晨5時許才由家人帶回；不料，翁卻在晚間揪眾前往派出所理論，所長為避免眾人情緒高漲而失控，喝令驅散，晚間10許將眾人驅離。

事後警方成立專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦，漏夜在4小時內逮回14名滋事者，依妨害公務、聚眾妨害秩序等罪嫌送辦。新北市警局調查，對方約10時3分到達，派出所10時5分通報請求支援，並同步喝令制止，約10時9分對方在支援警力抵達時，即全數離去，過程僅6分鐘，企圖闖入人員也遭制止，並未造成警局任何損害。

市警局說，雖依法得對現行犯逮補，但現場指揮官據當時情勢判斷，為避免衝突擴大，才先以驅散為主要策略，後續仍逮補並移送法辦。由於有部分鬧事者是在地角頭幫派分子，警方將蒐報追查是否涉及其他犯行，擴大偵辦，不容黑幫挑戰公權力。