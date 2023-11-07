本名翁雋明的百萬YouTuber「Joeman」因持有、吸食大麻，6日遭新北市刑大偵三隊逮捕送辦，7日他拍攝道歉影片，坦承今年在台灣和國外都吸食過大麻。根據Joeman的YT頻道，他今年曾至日本東京及美國西雅圖拍片，由於日本對於大麻禁令仍多，而華盛頓州2012年通過大麻合法化，檢警不排除Joeman曾於西雅圖吸食過大麻。
Joeman今在個人YT頻道發布道歉影片，坦承今年的確有在台灣與國外吸食大麻與持有大麻，未來將持續配合警方調查，「我不會逃避，也不會再犯。」
由於Joeman今年曾分赴日本東京、美國西雅圖拍攝豪宅影片，西雅圖位於華盛頓州，而華盛頓州已於2012年宣布擁有和使用大麻合法，也是美國少數大麻合法化的州。
只要是華州頓州的居民和到訪者年滿21歲，最多可持有56克大麻葉，也可在家中種植少量大麻植物。不過，買賣或者在公共場所吸食大麻仍然屬於違法。
而5月間，Joeman陸續在臉書貼出數張造訪西雅圖的照片，因日本對於大麻禁令繁多，加上西雅圖較易取得大麻，因此檢警懷疑他曾於西雅圖有吸食大麻的紀錄。
資深刑警表示，毒品在體內代謝一般大約需1至2周的時間，以常見的海洛因及安非他命為例，一級毒品海洛因留置於體內的時間約3至4天，二級毒品安非他命留置體內的時間約為1至3天，隨後便會藉由尿液逐漸排除代謝。
資深刑警說，尿液僅能驗出短期內是否有吸毒，無法測出過久時間前的毒品反應，但毛髮可測出1年內是否有吸食毒品。
因警方昨僅對Joeman採尿送驗，未採集毛髮，Joeman今說「如果他們要驗頭髮，我也沒有問題。」雖然在國外吸食大麻不違反台灣法律，為還原真相，檢警不排除近日內將再對Joeman採集毛髮。
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