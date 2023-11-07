前行政院長蘇貞昌2日到台中舉辦《護國四年》新書發表會，吸引逾百位書迷到場。他細數守住非洲豬瘟、新冠疫情等困難，並表示他出任2次行政院長深有體會，首次朝小野大做的淒慘，第2次國會過半獲大力支持，呼籲大家選擇繼承、接續蔡英文總統路線的賴清德及能代表地方的立委。有網友收到朋友送這本書，問能拿來做什麼，PTT鄉民直呼「浪費樹木」、「不要蓋泡麵，浪費食物」、「門口擋煞，連神明都不放在眼裡」。

《護國四年》2日舉辦台中發表會，包括爭取連任的立委蔡其昌、林靜儀、張廖萬堅、莊競程與立委參選人江肇國、謝子涵、謝志忠等人都到場，現場湧入逾百位粉絲到場，高舉「護國有我」字條。蘇貞昌表示，《護國四年》不是自吹自擂他這4年做了什麼？而是寫在蔡英文總統的領導下，政府這4年面對多少挑戰？團隊又如何勇敢、堅持拿出方法，克服困難為台灣做事；這本書不是在他自己的故事，而是在寫1個做事的團隊。

有網友今(7日)在PTT八卦板發文問卦：「認真問，不熟的朋友送我這本書《護國四年》，還熱情地推薦，但是我真的很久沒有閱讀了。而且看封面我就興趣缺缺，請問這本書我還能拿來做什麼用途？有木有護國四年的八卦？」

PTT鄉民表示「丟回收」、「壓泡麵」、「包便當或壓泡麵」、「墊桌腳」、「買襄菸寫真比較好」、「放門口擋煞」、「台灣價值+10」、「騙神仔的書，燒掉」、「一頁一頁翻出來打臉」、「不要蓋泡麵，會浪費食物」、「當護身符，看有沒有黨證一半的威力」、「我以為是什麼抓猴廣告」、「當你不小心做出違法的事情，拿這本給警察或是法官看，應該會有幫助」、「門口擋煞+1，連神明都不放在眼裡」、「當壘包」。

還有人說「只覺得樹好可憐」、「改成"貪腐八年"才符合事實」、「可以拿來催吐呦」、「帶身上當保命符，可避免被吊路燈」、「下次看到蟑螂，就用這疊廢紙砸過去」、「浪費多少樹木」、「拿來包狗大便都嫌髒」、「當鬼故事或笑話集」、「熱賣怎麼評論都在罵XD」、「國圖下個月有交換活動，不能只有你看到」、「掏空台灣」、「回送《為什麼愛說謊》」、「拿去吐魚刺跟骨頭吧，墊泡麵都不好吃了」。