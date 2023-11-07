亞洲最大包養網站「Sugarbook」進軍台灣，推出繁體中文版，還囂張的在各大網路媒體宣傳，民進黨新北市議員李倩萍今在議會總質詢憂心表示，統計顯示每個被包養的女生每月可獲得6萬餘元零用金，其中尋找包養的女生36％是學生。新北市警察局回應，會與教育單位合作對學校、學生做教育宣導。

李倩萍指出，網站負責人2年前才在其他國家被捕，知道單憑警察局一個局處無法處理，但問題真的蠻嚴重，網站有公布統計數字，尋找包養的女生有36％是學生，14％是教育業的學生跟老師，提醒教育局要關注孩子有正確價值觀的教導，但在防堵方面，業者在網站上大喇喇宣傳廣告，詢問警察局有無積極作為？

警察局長廖訓誠表示，會與教育單位合作對學校、學生做教育宣導，還有觀念的深植，另外這些網路訊息，需要網路主管機關數位部注意管理，如警方網路巡邏發現相關不法訊息，會往向數位部陳報，再由數位部對業者管理。