YT網紅Joeman和蕾菈夫婦的住處昨天（6日）遭檢警突襲搜索，當場搜出大麻。今天（7日）3人被警方從住家帶離的畫面曝光，3人很有默契地都穿著黑色上衣，從監視器畫面可以看出，神情似乎有些錯愕，隨後在警方戒護引導下快步離去。

監視器畫面可以看到，蕾拉夫婦頭戴黑色鴨舌帽、黑色上衣及黑色短褲，還戴上黑色口罩，顯得有些手足無措，走出大門時，還有條狗上前好奇聞聞，隨後就被警員帶離住處。而Joeman被帶離時，也同樣穿著黑色上衣、牛仔長褲，舉止坦然，在被帶走的過程沒有太大的反應。

警方在3人住家都發現微量大麻和吸食器，「Joeman」坦承是在網路購買，蕾拉夫妻兩人對持有大麻，則是避重就輕，稱菸斗是在泰國購入，不清楚怎麼會帶回台灣，經新北地檢署複訊後，3人皆無保請回，至於大麻來源正由警方持續調查中。

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