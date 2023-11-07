樂天桃猿先發投手曾仁和。（陳麒全攝）

（更新最終賽果）中職「台灣大賽」G3移師桃園進行，前2戰打完兩隊各拿1勝，樂天桃猿在3局下靠著陳俊秀帶有2分打點二壘安打，單局進帳3分逆轉，5局打完暫以4比2領先味全龍。雖然桃猿牛棚放火，7局上被龍隊敲5安追成4平，也讓曾仁和勝投也飛了，不過捕手嚴宏鈞、開路先鋒林立在8局下擊出關鍵安打，仍讓桃猿以7比4在主場上萬球迷面前拿下勝利，系列賽反以2勝1敗領先龍隊。

此役上演「37號」先發投手對決，桃猿推出本土投手曾仁和先發，龍隊則由洋投鋼龍應戰。不過開局曾仁和就遭到狙擊，被第2棒吉力吉撈・鞏冠敲出右外野陽春炮，2局上又被林孝程、張政禹敲安再掉1分，但他接下來回穩，從3局起連續3個半局都沒有再失分。

陷入0比2落後的桃猿在3局下展開反攻，首棒打者嚴宏鈞靠選球上壘、陳晨威安打，林立短打龍隊捕手蔣少宏選擇傳三壘，第一時間三壘審判出局，但經過電視輔助判決後改判，無人出局滿壘時桃猿先靠暴投打破「鴨蛋」，陳俊秀再補上清壘二壘安打，一棒將比數反超。

5局下桃猿攻勢再起，首棒打者林立敲出中右外野深遠二壘安打，這也是台灣大賽3場比賽中2隊開路先鋒的第1支安打，再靠暴投上三壘，梁家榮敲出中外野深遠飛球助隊再下一城。

7局上桃猿換上左投王志煊，龍隊拿莫．伊漾、張政禹、李凱威連續安打扳回1城，桃猿再換右投豪勁，又被吉力吉撈．鞏冠、郭天信連續擊出右外野安打，龍隊追成4平並續於無人出局攻占滿壘。此時豪勁穩住陣腳三振劉基鴻，再讓蔣少宏打成游擊滾地雙殺打，沒讓龍隊超前比數。

8局下龍隊換上右投林凱威，卻保送首名打者朱育賢。桃猿換上林政華代跑，在成晉犧牲短打推進下攻上二壘得點圈，嚴宏鈞打出一二壘間穿越安打，林政華硬闖本壘撲回超前分。桃猿9棒陳晨威獲四壞保送，林立補上左外野安打，護送嚴宏鈞跑回保險分，陳俊秀強迫取分短打送回陳晨威，讓桃猿拉開3分領先奠定勝基。本次台灣大賽安打開張就是勝利打點的嚴宏鈞，也拿下單場MVP。