副閣揆鄭文燦7日發布4點聲明，強調交通部今年10月主動拜訪桃園市政府時就盼桃捷提出購車計畫，也承諾會考慮實際需求補助部分經費。桃市府樂見鄭文燦表態支持，強調這是鄭任內就啟動的計畫，市府會與中央密切配合，相信中央會考量機捷特殊性、地方財務狀況，尤其鄭副院長相當了解桃園的情況，應會給予桃園最大的支持。

桃市府官員表示，相關規畫一直透過各種管道與政院、交通部多次溝通爭取。事實上，市府最早在5月副市長蘇俊賓陪同院長陳建仁視察桃園機場時，就當面向陳表達希望中央協助購置列車，7月中旬更由市長張善政親自率副市長、祕書長及交通局到政院向鄭文燦報告相關規畫，當時也提出希望鄭副院長邀集相關單位召開會議，討論桃捷的財產移轉案及車廂購置補助計畫，但尚未獲得安排，樂見鄭副院長已表示支持購買新列車的計畫，期待給予桃園最大的支持。

桃捷公司也指出， 桃園機場捷運線因跨越北北桃三巿，由中央鐵道局規畫及興建，是桃園國際機場的聯外交通，肩負入出境旅客旅運及快速輸運到台北大都會區的快捷功能，也是銜接高鐵輸運，其產權隸屬興建單位，即中央鐵道局，委由桃園巿政府代為營運。

桃園機場捷運系統驗收時，相關指標未能符合新建計畫及契約規範，未能滿足預期速度以及班距時間，故當時桃園巿政府與交通部經過檢討以後，研議以增購列車來降低列車班距。

桃園機場捷運系統6度延宕通車致營運前已呈現虧損，此皆由桃園市政府承擔，又因2020年至2022年疫情，為配合中央防疫政策，管制出入境旅客，造成營運大幅虧損，資本額用罄，故桃園捷運公司需以借款維持營運水準，桃捷公司所屬的北北桃三市政府股東已承擔大幅虧損。

桃園機場捷運系統因現行列車數不足，加上2026年桃園國際機場第三航廈完工啟用後勢必大幅增加國際旅運需求，因應運能不足所需增購之列車需求，又因桃園機場捷運系統目前產權歸屬中央，由地方代為營運之系統，希望交通部盡快將產權移轉桃園巿政府，加併增購列車一案，早日盡速研商討論。