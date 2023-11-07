遠傳電信7日宣布與韓國娛樂龍頭CJ ENM（CJ Entertainment ＆ Media）區域辦公室CJ ENM Hong Kong (CJ ENM HK) 再度攜手合作，與文策院、衛星頻道業者TVBS合力籌組跨國「文化內容基金」，透過跨國際、跨平台、跨娛樂產業的戰略聯盟，期望能够藉由各公司的專長製作更優質的節目內容給亞洲以外的觀眾。

遠傳電信繼日前宣布與文策院共組影視娛樂基金，今再加入上述重量級合作夥伴，並在文化部長史哲的見證下共同簽署合作意向書，此戰略聯盟不論在内容創新、海內外行銷與發行、媒體經營、串流平台等領域都具有豐富經驗，期望能够合力打造更優質的内容給亞洲以外的觀眾。

遠傳電信數位娛樂營運長蔡俊榮表示：「遠傳非常期待延續與CJ ENM集團過去緊密的合作關係，共同打造跨域影視基金，為全台客戶提供創新且優質的影音服務，成為台灣IP成功進軍國際市場的關鍵推手。」

遠傳電信與CJ ENM合作密切，遠傳子公司「米神國際」正與CJ ENM HK籌畫合拍熱門韓劇《我們的藍調時光》華文版，透過跨國合製，集結各自優勢與經驗，不僅能融入台灣文化元素及深入台灣市場，也能有國際化的視野與行銷能力，幫助台灣影視提昇國際產製與行銷力，這次組成戰略聯盟更深化雙方合作關係，將合作範圍擴大至更多面向娛樂產業。