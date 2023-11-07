雖然尖端半導體設備與技術輸往中國受限，但是正在上海中國國際進口博覽會的美國半導體企業仍明顯增加，首次參展的美光（Micron）和亞德諾半導體（Analog Devices，ADI）等巨頭仍對中國市場抱有期望。即便美國對中國採取尖端半導體出口管制措施，非尖端領域的交易依然活躍。參展企業中甚至出現了期待美國放寬管制的聲音。

《日經中文網》指出，美光是因中美矛盾激化而受到影響的美國企業之一。由於美國2022年將美光的競爭對手長江存儲（YMTC）列入禁運清單，中國亦於2023年5月禁止重要信息基礎設施採購美光産品，這導致美光訂單驟減，成為最終損益轉為虧損原因之一。

報導說，美光為此採取行動改善與中國的關係，在陝西省西安市投資43億元人民幣（合台幣182億元），力爭重振中國業務。亞德諾半導體則展出了中國正在大力發展的純電動汽車（EV）以及醫療保健等用途的産品。該公司表示，有信心提供符合中國政府産業扶持政策的半導體。其他的半導體廠商如高通、超微（AMD）、英特爾、德州儀器（TI）等企業也繼2022年之後再次參展。一家美國大型企業高管指出：「由於中國是全球最大的半導體市場，我們不想失去商機」。

報導表示，美國政府正在逐步強化限制尖端半導體及其製造設備向中國出口，半導體企業則希望通過11月中旬召開的中美峰會能讓雙方對立趨於緩和。

據陸媒指出，2022年中國半導體設計及製造等的市場規模按金額計算比上年增長約1成，半導體製造設備同比增長近4成，很多觀察認為2023年市場還將擴大。

知名的荷蘭半導體設備製造商ASML停止了尖端設備的對中國出口，但該公司駐華負責人表示，到2023年將把公司的中國員工再增加約200人，到年底增至1600多人，2024年還會繼續增加。

外資企業仍對中國半導體市場充滿信心有其原因，報導引述大型外資半導體設備企業高管表示：「在全球半導體市場行情不好的背景下，中國是為數不多的增長市場。還出現了對部分中國客戶企業的供貨需要等待1年的情況」。在借助巨大市場的中國的攻勢下，外資企業被迫在通過限制確保技術優勢和收益的夾縫間艱難經營。