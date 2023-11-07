2024大選，民進黨總統參選人賴清德選情穩定仍積極備戰，今(7日)公布由曾在2014年助陣柯文哲競選台北市長的新黨前立委姚立明擔任競總主任委員，外界推測是要針對民眾黨總統參選人柯文哲。對此，柯競辦總幹事黃珊珊質疑其中邏輯，霸氣反提3個疑問，吸引三千多名柯粉點讚。

賴清德今公布競選總部組織架構，宣布姚立明擔任主委，直言「姚老師會幫我打敗柯文哲」；姚立明則說，他與柯是「因誤會而結合，因了解而分手」，跟賴則是交往而結合。外界也認為，賴找上姚立明就是將柯文哲視為最大對手。

對於賴清德「找姚立明幫忙打敗柯文哲」的說法，黃珊珊今在臉書發文質疑，指出這種邏輯有三種可能，「本來打不贏？」「柯文哲是頭號敵人？」「只剩這一招？」直球回應。

許多網友也留言，「好酸又好嗆的珊珊我喜歡」、「超派」、「戰起來」、「姚立民可以打敗柯文哲的話，綠營要不要改推派他當總統候選人比較快？」「賴皮德還需要找回葛特曼、羅淑蕾一起努力！」，也有網友提醒，「打倒敵人要先瞭解敵人，更何況是曾經共事過。接下來對方覺青的文宣攻勢，煽動年輕人內部分裂，挖一票賺一票！」

姚立明於2014年擔任柯文哲競選台北市長的競總總幹事，但到2017年底因妻子、時任台北市法務局長楊芳玲，因遠雄大巨蛋案與柯文哲發生爭執，2018年初宣布時任綠委姚文智若參選市長，願擔任姚的競選總幹事，正式與柯撕破臉。而黃珊珊是在2019年10月接受柯文哲邀請接任台北市副市長。