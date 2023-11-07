已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君2年前閃娶大陸超模奚夢瑤，同年兩人生下千億金孫何廣燊（Ronaldo），讓父親何鴻燊在病逝前完成抱孫願望，而奚夢瑤為了融入豪門生活曾被拍到積極進修，夫妻倆不時一起上節目秀恩愛，近日何猷君在節目中提到曾擔心奚夢瑤會嫌棄他。

何猷君日前和奚夢瑤一起登上夫妻綜藝節目《愛的修學旅行》，何猷君自曝在一起前猛追奚夢瑤，會嘗試約奚夢瑤活動、吃飯、看電影、喝東西、打遊戲等等，但大部分活動都沒有約上，因為奚夢瑤很忙，奚夢瑤直言「我當時覺得這個人是不是不上班？一天到晚叫我出去玩，這個人真的不行」，奚夢瑤當時也直接問何猷君是不是不用工作，但結婚後發現何猷君只愛工作，讓她大吐苦水「太可怕了」，笑何猷君出去玩的KPI（關鍵績效指標）已經在追求她的時候用完了。

何猷君也在節目中誇讚奚夢瑤有責任感，而且很旺夫，解釋認為和奚夢瑤在一起的時間都很幸運。奚夢瑤今年34歲，何猷君28歲，兩人之間差了6歲，不僅年齡有落差，178公分的奚夢瑤比何猷君高5公分，這段姊弟戀起源於何猷君大學時看到奚夢瑤走秀就對她一見鍾情，當時何猷君知道奚夢瑤比自己大6歲後，坦言一開始有壓力，「不知道妳（奚夢瑤）會不會嫌棄我，因為普遍大家的這個認知還是男生比女生大（會比較好），這個女生也是會有這種想法的話肯定就會不去考慮我」。