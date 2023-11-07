烏克蘭國防工業集團（Ukroboronprom）公司近期開始開始生產伊朗自殺無人機「見證者」（Shahed-136）仿造品的消息吸引了媒體的目光，但集團負責斯梅塔寧（Herman Smetanin）最近在一次訪問中表示，這並不是公司的首要任務。

⚡️The record range of the combat sortie is about 1,000 km: the 🇺🇦Ukrainian analogue of the 🇮🇷Iranian "Shahed" went into mass production, - General Director of "Ukroboronprom" Smetanin



According to him, it is ordered by the Defense Forces of Ukraine. Ukrainian "Shahed" has… pic.twitter.com/611GHjOjhk — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) November 6, 2023

據《保加利亞軍事新聞》（Bulgarian Military）7日援引烏克蘭《真理報》（Ukrainska Pravda）報導，斯梅塔寧證實了正在與國際合作夥伴一起製造1000公里的見證者無人機，並且已經收到了烏克蘭國防部的委託。

聲明中表明烏克蘭國防工業集團傾向於更為複雜和昂貴的無人機專案，卻也證實了基輔擁有了見證者自殺無人機的類品，雖然不是該集團的優先事項。

集團負責人布雷斯特（Martin Brest），將「新型無人機」為「多功能平台」這些平台包括自殺無人機、偵察或攻擊無人機。設計理念涵蓋飛彈飛行器以及偵察無人飛行器。

簡而言之，飛彈飛行器為一次性打擊所使用（應為自殺無人機）；另一方面，偵察無人飛行器則強調極長的壽命，數小時的飛行時間，和多次起降能力。

上述無人機的設計要求大不相同。任何飛彈飛行器的主要好處是應該具有成本效益，因此應要能夠大量生產。例如，這種大量生產能裡，使得俄羅斯能夠從伊朗獲得超過每月500枚的航彈。

布雷斯特強調：「我們擁有必要的人力、基礎設施和組件，使我們能夠進行製造，並增強了任何願意合作的發展規模。」