台灣氣質女星郭碧婷，2019年和香港娛樂大亨向華強的兒子向佐結婚，育有一對子女，婚後逐漸淡出螢光幕。而男方卻屢次遭傳婚內出軌，令大批網友相當不滿，兩人的婚姻生活一舉一動引發關注。近日向佐經常在社群上放閃老婆，還在直播中模仿郭碧婷電影《小時代》中的經典場面。

挺過婚變風波，向佐頻頻公開放閃，今（7日）在微博甜蜜寫下「小時代的每一個細節我都記得！這次發揮有限，下次可以把大小姐的台詞都背下！」。從曝光的影片中，可以看見向佐和工作人員模仿郭碧婷、楊冪、郭采潔、謝依霖，拿著紙箱子在雪地奔跑，最後高舉雙手，喊出電影中經典台詞：「時代姐妹花，永遠不分家」的名場面，結果卻瘋狂凸槌，眾人笑倒在地。此外，向佐還加碼模仿郭碧婷在餐廳裡潑郭采潔紅酒的劇情。

怎料，自娛娛人的影片，網友卻不買單，認為向佐是在靠老婆博關注，留言大罵「自己沒什麼作品，全蹭媳婦的流量」、「別再蹭你老婆的熱度了，偶爾一兩次可以視為秀恩愛，你這反反覆覆一而再再而三的，讓人覺得你只把老婆孩子當成你的流量密碼。好好幹事業，別再總拖你老婆下場，不然你就讓碧婷回歸工作」、「天天消費郭碧婷，她的内心想法是？」，意外登上微博熱搜，掀起熱議。

向佐模仿郭碧婷在電影《小時代》中的經典場面。（翻攝自向佐微博）